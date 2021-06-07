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Рогозин назвал условие, при котором Россия останется в проекте МКС

15:18
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Всё зависит от действий американской стороны

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил на парламентских слушаниях в Государственной думе, что Россия может пересмотреть свое решение о выходе из проекта Международной космической станции, но для этого американцы должны выполнить одно условие.
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"Все в руках наших американских партнеров. Если санкции в отношении "Прогресса" и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС - это будет проблема американских наших партнеров", - приводит слова руководителя госкорпорации РИА "Новости".

Как заметил Рогозин, либо Москва и Вашингтон работают вместе, либо Россия разворачивает свои национальные системы.

Ранее Рогозин сообщил, что пригласил в Россию руководителя NASA Билла Нельсона, чтобы открыто обсудить вопросы сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе.

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