В Госдуме заявили об опасности масштабного кризиса в мировой экономике

Всё из-за последствий пандемии

Глава комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил в ходе парламентских слушаний, что мировой экономике в ближайшие годы грозит новый масштабный кризис.

"Тот экономической кризис, о котором все говорили, не пришел в 2020 году и уж тем более с ковидом не закончится. Он и не начинался", - цитирует слова депутата РИА "Новости".

Он добавил, что COVID "заливали триллионами долларов", что было безответственно. Пошли эти триллионы, продолжил Макаров, на рынок ценных бумаг, что "раздуло пузырь" еще сильнее.

Как заключил парламентарий, когда этот "пузырь" лопнет, мир столкнется с кризисом, по силе значительно превосходящим Великую Депрессию.

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