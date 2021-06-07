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Песков подтвердил встречу Путина с депутатами Госдумы

15:30
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Встреча посвящена окончанию работы седьмого созыва

Встреча Владимира Путина с депутатами Госдумы состоится 21 июня. Она посвящена оуончанию работы седьмого созыва российского парламента. Планы главы государства подвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Да, планируется", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

Весенняя сессия 2021 года – завершающая для нижней палаты парламента седьмого созыва. Последняя неделя пленарных заседаний окончится 18 июня, после чего депутаты будут работать в регионах. С 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. На 19 сентября запланированы выборы в Госдуму, передает ТАСС.

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