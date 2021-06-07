Песков подтвердил встречу Путина с депутатами Госдумы

Встреча посвящена окончанию работы седьмого созыва
Встреча Владимира Путина с депутатами Госдумы состоится 21 июня. Она посвящена оуончанию работы седьмого созыва российского парламента. Планы главы государства подвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Да, планируется", - ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.
Весенняя сессия 2021 года – завершающая для нижней палаты парламента седьмого созыва. Последняя неделя пленарных заседаний окончится 18 июня, после чего депутаты будут работать в регионах. С 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. На 19 сентября запланированы выборы в Госдуму, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram