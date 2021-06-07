Самый богатый человек на Земле отправится в космос

Джефф Безос готовится к полету

Самый богатый человек на планете, основатель Amazon Джефф Безос готовится к полету в космос. 20 июля миллиардер вместе с братом покинет Землю на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.

"С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом", - рассказал Безос о своих планах в Instagram.

Ранее Blue Origin разыграла на онлайн-аукционе билет на борт New Shepard, который отправится в космос 20 июля. Победитель аукциона совершит полет в компании Безоса и его брата. Судьба пассажирского места определится в субботу, 12 июня, в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.

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