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Самый богатый человек на Земле отправится в космос

15:34
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Джефф Безос готовится к полету

Самый богатый человек на планете, основатель Amazon Джефф Безос готовится к полету в космос. 20 июля миллиардер вместе с братом покинет Землю на корабле New Shepard своей компании Blue Origin.

"С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом", - рассказал Безос о своих планах в Instagram.

Ранее Blue Origin разыграла на онлайн-аукционе билет на борт New Shepard, который отправится в космос 20 июля. Победитель аукциона совершит полет в компании Безоса и его брата. Судьба пассажирского места определится в субботу, 12 июня, в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени.

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Джефф Безос
Джефф Безос
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