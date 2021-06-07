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В НАТО не могут договориться о членстве Украины

15:41
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Это будет одной из тем очередного саммита альянса

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что 14 июня в ходе саммита альянса будет подтверждена позиция открытых дверей по Украине.
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При этом он добавил, что достичь консенсуса о членстве страны в НАТО пока не удается.

"Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет", - приводит слова Джоанэ ТАСС.

Заместитель генсека уточнил, что политика открытых дверей является "неизменной, реальной и актуальной".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что одними из тем, которые альянс будет обсуждать на саммите в Брюсселе, станут Россия и посадка в Минске самолета компании Ryanair.

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