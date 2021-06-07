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Путин поручил решить вопрос с кешбэком за детский отдых до 20 июня

15:46
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Ответственный за исполнение – Михаил Мишустин

Вопрос с компенсациями за детский отдых родителям, которые приобрели путевки до начала действия механизма кешбэка, должен быть решен до 20 июня. Поручение правительству дал президент России Владимир Путин.
Программа детского туристического кешбэка стартовала в России

"Правительству России обеспечить возмещение за счет средств федерального бюджета 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей гражданам, которые приобрели путевки в организации отдыха и оздоровления детей на время летних каникул 2021 года до вступления в действие механизма возмещения", - сказано в перечне поручений главы государства.

Документ опубликован 7 июня на сайте Кремля. В нем отмечается, что программа кешбэка организована с участием акционерного общества "Национальная система платежных карт". Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. О запуске системы возврата 50% затрат на путевки в детские лагеря Путин объявил 21 апреля в послании Федеральному собранию.

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