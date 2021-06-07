Роман Романенко взял на контроль решение вопроса по созданию спортивно-досугового центра в Северном Бутове

Детям необходим организованный досуг, заявил депутат Госдумы

В заброшенном здании на улице Знаменские Садки может появиться спортивно-досуговый центр. В настоящее время решается финансовая сторона вопроса, передает АГН "Москва".

Волонтёры депутата Госдумы Романа Романенко собирают подписи местных жителей в поддержку этой инициативы. Уже более тысячи голосов отдано "за". Предполагается, что в здании расположится филиал Центра культуры и досуга "Эврика-Бутово" для детей и пенсионеров.

"Детям необходим организованный досуг – это не подлежит обсуждению. Спорт, танцы, художественные кружки, прикладное творчество – детей нужно этим увлекать, чтобы они не попали под дурное влияние "улицы" или не просиживали часами в интернете", - подчеркнул депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

Отмечается, что во втором микрорайоне Северного Бутово нет ни одного государственного спортивно-досугового учреждения.

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