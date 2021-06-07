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Минфин призвал двигать экономику "дальше от доллара"

16:01
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Россия должна стать "евроизированной"

Глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев заявил на слушаниях в Государственной думе, что российским компаниям надо продолжать отказываться от доллара в расчетах.
Россия откажется от доллара в структуре ФНБ

"Возможны директивные методы для каких-то государственных компаний, но в общем нужна такая большая комплексная работа, чтобы двинуть экономику дальше от доллара, что, по сути, позволит нам избежать санкций и сделать мир более демократичным", - приводит слова представителя ведомства "Интерфакс".

Тимофеев добавил, что пользоваться долларом удобно и пока что Россия никуда от этой валюты не ушла, но основная цель - сделать страну "евроизированной" страной, то есть заместить доллар евро.

"Но для этого нужны стимулы", - отметил также глава департамента Минфина.

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