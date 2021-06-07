ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жертвой ДТП в Тверской области стал отец 11 детей

16:18
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Погиб настоятель Никольской церкви в Твери протоиерей Сергий Дроба

Как сообщила в понедельник пресс-служба Тверской епархии, в ДТП между Кашином и Калязином погиб настоятель Никольской церкви в Твери протоиерей Сергий Дроба.
Видео массового ДТП на Кутузовском проспекте

"Отец Сергий находился в автомобиле с матушкой, она доставлена в больницу", - сказано в сообщении.

В епархии также рассказали, что протоиерей Сергий был отцом одиннадцати детей. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий выразил соболезнования родным и близким покойного.

9 июня в церкви святителя Николая проведут божественную литургию и отпевание протоиерея Сергия Дробы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Протоиерей Сергий Дроба
Протоиерей Сергий Дроба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.