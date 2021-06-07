Жертвой ДТП в Тверской области стал отец 11 детей

Погиб настоятель Никольской церкви в Твери протоиерей Сергий Дроба
Как сообщила в понедельник пресс-служба Тверской епархии, в ДТП между Кашином и Калязином погиб настоятель Никольской церкви в Твери протоиерей Сергий Дроба.
"Отец Сергий находился в автомобиле с матушкой, она доставлена в больницу", - сказано в сообщении.
В епархии также рассказали, что протоиерей Сергий был отцом одиннадцати детей. Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий выразил соболезнования родным и близким покойного.
9 июня в церкви святителя Николая проведут божественную литургию и отпевание протоиерея Сергия Дробы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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