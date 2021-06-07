Вице-премьер Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей

Именно поэтому спрос есть, а строить - некому

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в эфире RTVI, что от найма мигрантов на стройки не позволяет отказаться низкий уровень производительности труда.

"Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей. А мигранты готовы. За счет этого снижается себестоимость строительства", - отметил заместитель председателя правительства.

Он также уточнил, что в зависимости от вида работ в общем объеме затрат на строительство на зарплаты приходится от 25 до 50%.

Именно нехватка рабочих, заметил Хуснуллин, подрывает экономику и не дает ей развиваться. "Спрос создали - а строить некому", - заключил вице-премьер.

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