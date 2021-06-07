ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вице-премьер Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей

16:36
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Именно поэтому спрос есть, а строить - некому

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в эфире RTVI, что от найма мигрантов на стройки не позволяет отказаться низкий уровень производительности труда.
Правительство направит 145 млрд рублей на строительство школ за три года

"Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей. А мигранты готовы. За счет этого снижается себестоимость строительства", - отметил заместитель председателя правительства.

Он также уточнил, что в зависимости от вида работ в общем объеме затрат на строительство на зарплаты приходится от 25 до 50%.

Именно нехватка рабочих, заметил Хуснуллин, подрывает экономику и не дает ей развиваться. "Спрос создали - а строить некому", - заключил вице-премьер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строители
Строители
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.