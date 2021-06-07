На одежду нанесены контуры страны, включающие полуостров Крым

Новая форма сборной Украины по футболу является политической провокацией. Об этом заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. На форму, в которой украинские спортсмены выступят на предстоящем Чемпионате Европы по футболу, нанесены контуры страны, включающие полуостров Крым. Также на форме вышит лозунг "Слава Украине", который использовали коллаборационисты во время ВОВ, включая запрещённую в России организацию "Украинская повстанческая армия". А ныне - украинские националисты.

Десятилетиями международные спортивные федерации декларируют своё неучастие в политике. Размещение политических лозунгов во время спортивных соревнований запрещено регламентами. Так в 2008 году сербский пловец Милорад Чавич, победивший на соревнованиях в Эйндховене, поднялся на подиум для награждения в футболке с надписью "Косово - это Сербия". После чего он был отстранён от соревнований. Нынешняя же форма украинских футболистов никаких нареканий у европейских футбольных чиновников не вызвала.

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