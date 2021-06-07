"Не умеет держать удар": эксперты отреагировали на скандальное интервью Зеленского

Президент Украины не в состоянии защитить интересы страны, уверена Елена Бондаренко

Россия не уходит от диалога с НАТО и готова обсуждать вопросы деэскалации и предотвращения инцидентов. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова генсека НАТО Столтенберга о том, что Москва якобы не ответила на предложение о встрече. Зато в самом Альянсе чётко ответили Украине по поводу её вступления в ряды военного блока: консенсуса по этому вопросу внутри Альянса нет, сообщили в Брюсселе. Однако о важнейших западных решениях по Украине её президент узнаёт не лично, а из прессы.

Интервью, которое Зеленский дал американскому изданию Axios, фактически начинается с вопроса о "Северном потоке - 2". Что вы испытали, узнав о том, что Вашингтон отказывается от санкций против газопровода, спрашивает журналист. На что украинский президент отвечает следующее.

"Честно говоря, мы были очень удивлены. Ведь "Северный поток-2" - это оружие в руках Российской Федерации. И я не ожидал, что пули к этому оружию будут предоставлены такой великой страной, как США. В ходе телефонного разговора с президентом Джо Байденом я получил определённые сигналы. И я был уверен, что он хорошо знает ситуацию на Украине и какие риски для нас и Европы несёт этот газопровод. Оттого, повторюсь, мы и были неприятно удивлены решением Вашингтона", - заявил Зеленский.

При этом Вашингтон даже не соизволил проинформировать Киев об этом решении. Зеленскому никто не позвонил. Ни до, ни после объявления. По его словам, о том, что администрация Байдена более не намерена препятствовать достройке "Северного потока - 2", президент Украины, как и все остальные обыватели, узнал и СМИ. И эта новость его разгневала, говорит в интервью Зеленский, что само по себе уже звучит смешно.

"Он выглядит несерьезно. Он выглядит, как человек, который не умеет держать удар и который унижает наше с вами государство. Государство через его уста выглядит как попрошайка. Как не самостоятельный объект. Как страна, у которой нет гордости. Где позабыты национальные интересы, а глава государства не в состоянии их защитить", - уверена украинский политический деятель Елена Бондаренко.

"Вот Запад нам поможет. Что США не дадут достроить. Рассказывал Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден. А Германия слушала, слушала и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть дохода от транзита газа. Те деньги, что раньше получала Украина", - сказал Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины.

Речь, предположительно, идёт о 3-6 миллиардах долларов ежегодно. И для украинского бюджета - это, конечно, крайне существенные потери. Если не сказать фатальные. Впрочем, Зеленский сожалеет не только о деньгах, без которых, как он сам заявлял, его страна не сможет содержать армию и, видимо, продолжать войну на Донбассе. Альтернативный газовый маршрут в обход Украины лишает Киев и другой возможности.

"Пока этот трубопровод функционирует, Россия обязана разговаривать с Украиной за одним столом. Если они построят "Северный поток-2" в обход Украины, то всем ясно, что придёт время, когда у Украины больше не будет таких рычагов воздействия. Все это полностью осознают", - сказал Зеленский.

"Только не сейчас об этом думать надо было. А в 2015 году. Начинать с этого. Потому что и Алексей Юрьевич, и я задавали один простой вопрос. Представьте себе ситуацию нулевого транзита. Что вы будете делать?" – прокомментировал Валентин Землянский, украинский эксперт по энергетике.

Однако "Плана Б" у украинских властей как не было, так и нет. Впрочем, Россия уже заявила, что сохранит транзит через Украину даже после запуска "Северного потока-2". Во всяком случае, до 2024 года. Именно тогда истекает контракт. А вот дальше Киеву, видимо, придётся договариваться с агрессором напрямую. Потому как Европа эти многомиллиардные потери возмещать Украине не будет. США, разумеется, тоже. Вашингтон, кстати, и при Байдене, на которого в Киеве возлагали серьезные надежды, не сильно проявляет к этой стране интерес.

"Уже практически полгода Джозеф Байден президент США, но не назначен еще посол США на Украине. Спросите у любого дипломата и вам подтвердят - это показатель "важности" этой территории, этого региона", - сообщил Дмитрий Спивак, украинский политический эксперт.

Об этом свидетельствует и ещё один крайне важный факт. Как пишут немецкие СМИ, Зеленский буквально "умолял" Байдена о встрече перед его переговорами с Путиным. Однако в аудиенции украинскому президенту было отказано.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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