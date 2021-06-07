В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

На него зарегистрировались 393 тысячи человек

В понедельник в России был проведен Единый государственный экзамен по профильной математике. Его итоги оценили в Рособрнадзоре.

"Экзамен по математике профильного уровня прошел 7 июня в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений в ходе экзаменов зарегистрировано не было", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Зарегистрированы были 393 тысячи человек, в том числе 360 тысяч выпускников этого года. Минимальный балл составляет 27, результаты станут известны не позднее 23 июня.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля.

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