В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по профильной математике

На него зарегистрировались 393 тысячи человек
В понедельник в России был проведен Единый государственный экзамен по профильной математике. Его итоги оценили в Рособрнадзоре.
"Экзамен по математике профильного уровня прошел 7 июня в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений в ходе экзаменов зарегистрировано не было", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.
Зарегистрированы были 393 тысячи человек, в том числе 360 тысяч выпускников этого года. Минимальный балл составляет 27, результаты станут известны не позднее 23 июня.
Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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