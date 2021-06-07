Вакцинация от коронавируса в Росссии и мире: последние новости

Пункты вакцинации в российских регионах открываются в парках и на рынках

Теперь данные оперативного штаба о ситуации с коронавирусом в стране. За последние сутки выздоровели 6 тысяч 756 человек. Зафиксировано 9 тысяч 429 новых случаев заболевания. В Бурятии из-за роста числа инфицированных решили ввести дополнительные ограничительные меры. Чтобы остановить пандемию, в регионах открывают всё новые прививочные пункты. Российскую вакцину сегодня начали применять в двух регионах Словакии. А в Черногории, в которой делают прививки "Спутником V" с весны, удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию.

"Непочётное" третье место по темпам заболеваемости в стране. Красная отметка и в графе – занятые "ковидные" койки – 91%. Такие тревожные данные приходят из Бурятии. Власти региона возвращают ограничения. Массовые мероприятия отменены. Учеба в колледжах и вузах – снова в онлайн-формате. Работодателей просят перевести как можно больше сотрудников на "удалёнку". Кафе и рестораны открыты лишь до 11 вечера.

А эта кальянная на юге Москвы откроется теперь лишь по решению суда. Инспекторы Роспотребнадзора собрали здесь целый букет нарушений. Персонал работал без масок, результатов ПЦР-тестов у сотрудников тоже не нашлось, а помещение не дезинфицировалось.

"В настоящее время кальянная опечатана. Материалы дела переданы в суд. За выявленное нарушение предусмотрено наложение административного штрафа до 500 тысяч рублей на юридическое лицо, либо приостановление деятельности до 90 суток", - заявил Шамиль Мустафаев, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве.

Совместить приятное с жизненно важным теперь можно во время прогулки в Тюмени. В двух самых популярных городских парках развернули мобильные медпункты. Здесь предлагают сделать прививку от коронавируса. Работают медики в "зеленых" зонах по выходным, когда отдыхающих особенно много.

В Чебаркуле мобильный пункт вакцинации открыли на рынке. Для горожан торговая площадка –– центр притяжения жителей в любой день недели. Очереди нет, но люди подходят постоянно.

"В больницу-то мне далеко идти, еще сказали, что надо записаться. А сюда приехали, здесь без записи. Поэтому мне здесь удобно. Я и решила здесь", - говорит местная жительница Надежда Обрубова.

То, что для небольших российских поликлиник – антиковидные будни, для словацких медучреждений сродни празднику. С понедельника в республике началось применение нашей вакцины "Спутник V". Онлайн-регистрация для желающих открылась на минувшей неделе. Жители подали свыше 5 тысяч заявок, и это в условиях колоссального давления на общество со стороны отдельных политиков, утверждавших, что Словакия спешит, одобряя "Спутник" раньше единой Европы.

- В юности нас прививали российскими вакцинами, и мы до сих пор здоровы. Я им доверяю. - После вакцинации "Спутником" до сих пор не было зарегистрировано ни одной смерти. Если бы кто-то хотел, то откопал ее.

В португальских аэропортах очередь – на вылет. Это спешат на родину британские туристы. С 8 июня Лондон исключает республику на Пиренеях из "зеленого списка" стран, после посещения которых не требуется карантин. Многим англичанам пришлось досрочно прервать отпуска.

"Ранний рейс. Мы должны были вылететь домой в среду, а летим сегодня. Это стоит дополнительно 400 фунтов, но мы не можем изолироваться, у нас нет на это времени", - сказал турист Брайан Келли.

О потраченном времени в самоизоляции охотно рассказывают жители Венеции. Впервые с октября прошлого года в городе на воде сняты жесткие ограничения: отменен комендантский час, бары и рестораны могут работать круглосуточно.

Егор Киселёв, Алексей Платонов, Сергей Сенченков, "ТВ Центр".

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