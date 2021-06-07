Подтоплены дома и дороги: в Красноярский край пришла большая вода

Приток воды в Красноярское водохранилище ожидается выше нормы на 60-70%

Активную борьбу со стихией ведут спасатели в целом ряде российских регионов. Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды в Якутии полыхают лесные пожары. В тушении задействованы силы МЧС и "Авиалесоохраны". Сложная обстановка - также в Тюменской и Иркутской областях. В Красноярский край пришла большая вода. Из-за паводка подтоплены дома и приусадебные участки, в нескольких районах размыты автомобильные дороги.

Жители села Таяты Красноярского края достали резиновые сапоги и лодки. Говорят, такого тут не было 20 лет. Река Казыр вышла из берегов. Урожай потерян. Скот перевезли на пастбища повыше. Люди боятся, что вода размоет фундаменты домов.

Автомобильное движение ограничено на нескольких участках дорог в трех соседних районах. Подтоплены почти 500 дачных участков. МЧС контролирует ситуацию. Специалисты наблюдают за обстановкой с воздуха. Уровень воды в Енисее повысился из-за дождей и активного таяния снега в Саянах. Приток воды в Красноярское водохранилище ожидается выше нормы на 60-70%. Лишнее постепенно сбрасывают через гидроузлы.

"Ежесуточно осуществляется космическая съемка зон, подверженных подтоплению. Разрабатываются модели. Полученные данные доводятся до глав муниципальных образований", - сказал врио начальника отдела пространственных данных управления космического мониторинга ГУ НЦУКС МЧС России Никита Остудин.

На Камчатке подразделения МЧС приведены в режим повышенной готовности. Заранее созданные насыпи не позволили воде навредить населенным пунктам.

В Якутии наращивают группировку для тушения лесных пожаров. В республику прибыло подкрепление - 180 десантников из Приморья и Хабаровского края. Огнем охвачены больше трех тысяч гектаров леса. В борьбе со стихией задействована авиация. Вертолеты Ми-8 и самолеты-амфибии Бе-200.

Всего в тушении задействовано больше полутора тысяч человек. И погода не на их стороне. Сегодня в Якутии ветрено, есть вероятность, что огонь будет распространяться еще быстрее и может перекинуться на села. В некоторых он уже повредил линии электропередачи: люди остались без света. В наиболее удаленных районах специалисты Авиалесоохраны планируют проведение взрывных работ, чтобы оперативно проложить заградительные полосы. В Забайкалье удалось локализовать крупное возгорание в опасной близости от поселка. Непростая ситуация - в Иркутской и Тюменской областях. А в Екатеринбурге потушили пожар в парке "Семь Ключей". По одной из версий, неизвестные подожгли тополиный пух. Пал сухой травы и оставленные костры - основные причины масштабных возгораний.

За прошедшие сутки по всей стране потушено 59 лесных пожаров на площади более семи тысячи гектаров. Но еще 90 очагов продолжают полыхать. В некоторых регионах действует особый противопожарный режим - прогулки в лес запрещены.

Виктор Прокушев, Елена Сахно, "ТВ Центр".

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