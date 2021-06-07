Международные резервы России выросли в мае

Стоимость монетарного золота увеличилась на 6,61%

В понедельник Центробанк сообщил, что на 1 июня 2021 года международные резервы России составили 605,232 миллиарда долларов. Это на 2,5% выше показателя на начало мая.

На 1 июня 2020 года международные резервы страны составляли 566,134 миллиарда долларов.

Валютные резервы за месяц выросли на 1,33%, стоимость монетарного золота увеличилась на 6,61%, передает ТАСС.

Как напомнили в ЦБ, международные резервы - это высоколиквидные иностранные активы. Состоят они из специальных прав заимствования, средств в иностранной валюте, монетарного золота, резервной позиции в МВФ.

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