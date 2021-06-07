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Пользователи Twitter подали в суд на Роскомнадзор

17:30
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Из-за замедления работы сервиса

В Таганский суд поступил иск, в котором выражается просьба обязать Роскомназдор "прекратить применение мер централизованного реагирования в форме замедления скорости и иного ограничения работы Twitter". Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс".
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Уточняется, что ведомство также требуют обязать исключить соцсеть из перечня угроз безопасности функционирования интернета в России.

Истцы считают, что замедление сервиса стало вмешательством в их право на свободное выражение мнения.

Роскомнадзор пока не прокомментировал ситуацию.

10 марта ведомство сообщило, что начало замедлять трафик Twitter на половине стационарных компьютеров и на всех мобильных устройствах. Причиной стал отказ администрации площадки удалять противоправный контент. В мае Роскомнадзор заявил, что из Twittera был удален 91% запрещенной информации, так что заблокирована соцсеть не будет.

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