Путин и глава Евросовета обсудили COVID-19 и ситуацию в Белоруссии

Шарль Мишель рассказал о роли Москвы в решении белорусского кризиса

Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе по итогам разговора председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом России Владимиром Путиным.

Ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом не отвечает интересам ни одной из сторон, говорится в заявлении. "Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - отмечается в нем (цитата по ТАСС).

Кроме ситуации в Белоруссии, глава Евросовета обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Ливии, конфликт Азербайджана и Армении и борьбу с COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram