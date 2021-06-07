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Путин и глава Евросовета обсудили COVID-19 и ситуацию в Белоруссии

17:37
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Шарль Мишель рассказал о роли Москвы в решении белорусского кризиса

Россия может сыграть важную роль в поддержке мирного урегулирования кризиса в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в Брюсселе по итогам разговора председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом России Владимиром Путиным.

Ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом не отвечает интересам ни одной из сторон, говорится в заявлении. "Отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. Эта ситуация или ее дальнейшее ухудшение не отвечает интересам ни одной из сторон", - отмечается в нем (цитата по ТАСС).

Кроме ситуации в Белоруссии, глава Евросовета обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Ливии, конфликт Азербайджана и Армении и борьбу с COVID-19.

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