Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия - НАТО

Чтобы снизить напряженность между сторонами

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что приглашает Москву провести заседание Совет Россия - НАТО.

"У нас есть много тем для обсуждения, которые отвечают общим интересам НАТО и России", - сказал генсек в интервью газете Welt.

Сторонам, продолжил Столтенберг, нужно, в частности, обсудить "достаточную прозрачность" военной деятельности и обменяться мнениями о военных маневрах.

Отношения России и НАТО достигли "низшей точки" со времен холодной войны, заметил Столтенберг, уточнив: диалог был и будет лучшим способом снизить напряженность.

Совет, напомнил генсек, не собирался уже полтора года.

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