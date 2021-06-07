ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с главой Евросовета

18:01
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Стороны выразили убежденность в необходимости активизировать отношения

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщили в Кремле, были обстоятельно рассмотрены вопросы отношений между Москвой и Брюсселем, а также ряд международных проблем.
Песков назвал одну из тем переговоров Путина и Байдена

"Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что обе стороны выразили убежденность в следующем: необходимо активизировать взаимодействие, в частности, в сферах здравоохранения и климата.

Среди тем, которые обсуждали Путин и Мишель, - перспективы сертификации вакцины "Спутник V" в ЕС, ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Кроме того, российский лидер подчеркнул контрпродуктивность санкционного подхода, когда речь зашла о принятых ЕС ограничительных мерах в отношении Белоруссии.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский "Комплекс мер" 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования", - также сказано в тексте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Шарль Мишель
Владимир Путин и Шарль Мишель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.