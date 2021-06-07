В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с главой Евросовета

Стороны выразили убежденность в необходимости активизировать отношения

В понедельник президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Как сообщили в Кремле, были обстоятельно рассмотрены вопросы отношений между Москвой и Брюсселем, а также ряд международных проблем.

"Как подчеркнул Владимир Путин, хотя Россия и Евросоюз остаются друг для друга весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, тем не менее нынешнее состояние российско-еэсовских связей нельзя считать удовлетворительным", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что обе стороны выразили убежденность в следующем: необходимо активизировать взаимодействие, в частности, в сферах здравоохранения и климата.

Среди тем, которые обсуждали Путин и Мишель, - перспективы сертификации вакцины "Спутник V" в ЕС, ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

Кроме того, российский лидер подчеркнул контрпродуктивность санкционного подхода, когда речь зашла о принятых ЕС ограничительных мерах в отношении Белоруссии.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский "Комплекс мер" 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования", - также сказано в тексте.

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