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Жители Кузьминок просят убрать трубы теплоснабжения с территории дворов под землю

18:10
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Проблема актуальна не первый год

В приемную депутата Государственной думы от Люблинского округа Петра Толстого обратилась инициативная группа жителей района Кузьминки. Они попросили помочь в решении вопроса о демонтаже наружной системы теплоснабжения в дворах многоквартирных домов. В поддержку инициативы было собрано несколько сотен подписей.
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"Конструкции не только портят внешний вид придомовой территории, но и нередко осложняют передвижение для пожилых людей и родителей с колясками", - сказано в обращении.

Активисты надеются, что после обращения к парламентарию дело сдвинется с мертвой точки - эта проблема актуальна не первый год, но обращения в прочие инстанции результата не принесли.

Установлены надземные трубы в Кузьминках были во время строительства домов. Наружную систему необходимо ликвидировать, трубы же проложить под землей. Всего в Кузьминках 10 байпасов общей протяженностью около 1,5 километра.

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