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МВД утвердило порядок отправки граждан в вытрезвители

18:40
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Забирать будут с улиц, из транспорта и из жилья

В понедельник Министерство внутренних дел утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции, передает ТАСС.
Разработана методика отправки пьяных в вытрезвители

Так, пьяных будут забирать с улиц, из транспорта и из жилья. Кроме того, в вытрезвители попадут те, кто в состоянии алкогольного опьянения находятся в том числе на стадионах, вокзалах, в скверах и парках, а также в аэропортах и на привокзальных площадях.

Происходить это будет в том случае, если человек из-за выпитого утратил способность самостоятельно передвигаться.

Отдельно уточняется, что из дома в вытрезвители будут забирать, если у полицейских появятся основания полагать, что гражданин может причинить вред жизни и здоровью других.

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