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Власти прорабатывают вопрос об обязательной вакцинации мигрантов

19:00
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Отсутствие трудовых ресурсов в строительстве - серьезная проблема

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в интервью RTVI, что в России могу ввести обязательную вакцинацию мигрантов.
Правительство утвердило новые требования к мигрантам

"Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза [мигрантов] сделать и обязательную вакцинацию", - сказал заместитель председателя правительства.

По его словам, важнейшая проблема сегодня - отсутствие трудовых ресурсов в строительстве. Это подрывает отечественную экономику.

Ранее заместитель министра строительства Никита Стасишин рассказал, что власти в ближайшее время доработают механизм массового ввоза мигрантов для восполнения дефицита строителей.

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