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"Свершившийся факт": Блинкен - о строительстве "Северного потока - 2"

19:16
  • понедельник
  • 07 июня 2021

США выступают активным противником проекта

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал ход строительства газопровода "Северный поток - 2". Как отметил он, завершение проекта - "свершившийся факт", передает ТАСС.
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По словам Блинкена, Штаты обсуждают с Германией пути недопущения того, чтобы Россия использовала экспорт газа в Европу как инструмент принуждения.

Кроме того, госсекретарь отметил, что для Киева должны быть сохранены транзитные платежи, которые тот рискует потерять.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. США выступают активным противником проекта.

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