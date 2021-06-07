Светлана Разворотнева: Парковки должны стать составной частью генпланов мегаполисов

По инициативе члена ОП на московских парковках могут появиться бесплатные места для пенсионеров

Член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева заявила о необходимости предоставлять бесплатные места на паркингах Москвы пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, передает АГН "Москва".

Она пояснила, что люди с особыми потребностями могут безвозмездно оставить автомобиль на столичной плоскостной или перехватывающей стоянке только при наличии свободных мест для инвалидов. Если они все заняты – паркинг платный. Обычные пенсионеры и вовсе преференций не имеют.

"В первую очередь необходимо начать системную работу по созданию и развитию городских парковочных пространств в крупных городах. Они должны стать составной частью генпланов мегаполисов - нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами должны носить не рекомендательный, а обязательный характер. А наши пенсионеры и инвалиды вправе рассчитывать на бесплатные места не по остаточному принципу, а всегда и везде", - заявила она.

По ее словам, люди неохотно пользуется дорогостоящими стоянками по экономическим соображениям, стихийно бросая автомобили во дворах и на улицах.

"Во многих местах платные парковки заполнены лишь отчасти, но расценки на них растут. В результате такой политики и город недополучает средства в бюджет, и автомобилисты испытывают неудобства. Ситуация парадоксальная", - комментирует Светлана Разворотнева.

Мнение правозащитницы подтверждают исследования, проведенные Фондом "Институт экономики города". Они показывают, что в настоящее время паркинги в столице используются неэффективно: потенциальные доходы от них при текущей тарифной политике в 4 раза выше фактических. Дисбаланс между спросом и предложением может быть восполнен через увеличение количества доступных автостоянок при снижении тарифов.

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