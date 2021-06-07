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Доктора Румянцев и Бубновский провели зарядку для москвичей

19:35
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Медики показали необходимые для поддержания физического здоровья упражнения

Доктор медицинских наук Сергей Бубновский и академик РАН Александр Румянцев в понедельник провели тренировку в парке 70-летия Победы.

Во время мероприятия Румянцев перечислил основные причины плохого здоровья: это курение, алкоголь, отсутствие спорта, обилие тяжелой пищи и стресс.

"Чтобы привить привычку заботиться о своем самочувствии, мы проводим эту физкультурную встречу", - заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Он также напомнил о пользе санаторно-курортного лечения. "Я считаю, что все пенсионеры хотя бы раз в год должны лечиться в санаториях за счет государства. Это эффективный способ восстановить силы и улучшить самочувствие", - отметил академик РАН.

Ранее призыв академика РАН о бесплатном санаторно-курортном лечении для пенсионеров поддержали главный эндокринолог России Иван Дедов, директор лечебно-реабилитационного центра Минэкономразвития России санатория "Вороново" Антон Плотников.

Сергей Бубновский - доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН, автор более 20 научно-популярных книг, телеведущий, создатель нового направления в медицине - современной кинезитерапии.

В понедельник вместе с Румянцевым он показал необходимые для поддержания физического здоровья упражнения и рассказал участникам встречи о полезных привычках, передает АГН "Москва".

Бубновский знаком с Румянцевым более 20 лет, детский онколог-гематолог был его научным руководителем при защите диссертации.

"Я благодарен моему учителю доктору Румянцеву за его приглашение поделиться с москвичами своей методикой. Согласен с ним, что минимум раз в год необходимо обеспечить пенсионеров бесплатным санаторно-курортным лечением, потому что в санаториях, как правило, пожилые люди занимаются кинезитерапией, там проводят для гостей полноценную реабилитацию", – отметил доктор Бубновский.

Кинезитерапия – это восстановительная гимнастика, одна из форм лечебной физкультуры, которую применяют при заболеваниях суставов и позвоночника. Доктор Сергей Бубновский имеет 12 патентов в этой области.

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