Евгений Нифантьев организовал открытый микрофон для любителей поэзии Пушкина

Акция проходила в парке "Царицыно"

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев организовал в парке "Царицыно" акцию "Наше все", в ходе которой любой желающий мог взять микрофон и почитать наизусть стихи Александра Пушкина. Сделано это было в честь Дня русского языка, который праздновался 6 июня.

"Хочется, чтобы эти строки звучали не только в классных кабинетах, но и в самых интересных декорациях, в том числе в исторических парках. Приятно смотреть, когда дети читают стихи наизусть, не подсматривая в смартфоны", - отметил организатор акции.

По словам Нифантьева, такими мероприятиями можно пробудить интерес к чтению у подрастающего поколения. Важно, добавил член ОП, чтобы дети "черпали это богатство из книг, а не из соцсетей".

В столице необходимо создать широкую инфраструктуру для проведения семейного и детского досуга, также отметил Нифантьев. Участники акции поддержали это мнение.

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