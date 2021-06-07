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Тележурналист Евгений Попов назвал правила экологичного образа жизни

19:37
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Важно привыкнуть разделять бытовые отходы

Ведущий телепрограммы "60 минут" телеканала "Россия 1" Евгений Попов прокомментировал прошедшие в Москве мероприятия по случаю Дня эколога. По его словам, горожане проявили большой интерес.
Евгений Попов предлагает провести большую кампанию по экологическому просвещению жителей

"Люди все больше осознают, что состояние среды проживания во многом зависит от нас самих. Я постоянно общаюсь с общественными экологическими организациями, участвую в их акциях и могу с удовлетворением отметить, что постоянно увеличивается число волонтеров", - сказал Попов.

Он добавил при этом, что думать о чистоте пространства следует не только в праздники, а постоянно. Что касается экологичного образа жизни, то ведущий перечислил несколько правил: отказ от пластиковых пакетов в пользу бумажных, внимательность по отношению к составу химических средств, стирка на низких температурах, экономия электричества.

"Надо также привыкнуть разделять бытовые отходы", - подчеркнул журналист.

День эколога отмечается в России 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Мероприятия, посвященные этой дате, проходили в столице несколько дней.

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