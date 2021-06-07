Тележурналист Евгений Попов назвал правила экологичного образа жизни

Важно привыкнуть разделять бытовые отходы

Ведущий телепрограммы "60 минут" телеканала "Россия 1" Евгений Попов прокомментировал прошедшие в Москве мероприятия по случаю Дня эколога. По его словам, горожане проявили большой интерес.

"Люди все больше осознают, что состояние среды проживания во многом зависит от нас самих. Я постоянно общаюсь с общественными экологическими организациями, участвую в их акциях и могу с удовлетворением отметить, что постоянно увеличивается число волонтеров", - сказал Попов.

Он добавил при этом, что думать о чистоте пространства следует не только в праздники, а постоянно. Что касается экологичного образа жизни, то ведущий перечислил несколько правил: отказ от пластиковых пакетов в пользу бумажных, внимательность по отношению к составу химических средств, стирка на низких температурах, экономия электричества.

"Надо также привыкнуть разделять бытовые отходы", - подчеркнул журналист.

День эколога отмечается в России 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Мероприятия, посвященные этой дате, проходили в столице несколько дней.

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