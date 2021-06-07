Глава ВОЗ предупредил непривитых об опасности новых штаммов COVID-19

Вместе с тем наблюдаются "воодушевляющие сигналы в траектории пандемии"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что быстрое снятие коронавирусных ограничений в условиях возросшего распространения мире новых опасных штаммов заболевания небезопасно.

"В условиях возросшей глобальной передачи вариантов [коронавируса], вызывающих обеспокоенность, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто еще не вакцинирован", - приводит слова главы ВОЗ ТАСС.

При этом Гебрейесус заметил, что количество случаев заражения в мире снижается шестую неделю подряд, а смертность - пятую неделю подряд. Это, уточнил глава организации, "воодушевляющие сигналы в траектории пандемии".

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