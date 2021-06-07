Байден и Зеленский поговорили по телефону

Глава Белого дома пригласил украинского президента в Вашингтон

В понедельник президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Как уточнили там, Байден заявил Зеленскому, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Кроме того, президент США сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным в Женеве будет отстаивать суверенитет Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, на встрече в Женеве будет обсуждаться, в частности, вопрос осужденных россиян в США и американцев в России.

На этой неделе Байден отправится в свое первое зарубежное турне на посту президента. Он посетит в том числе Великобританию и Бельгию для участия в саммитах НАТО и ЕС.

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