Россия внесла в черный список девять граждан Канады

Им запрещен въезд в Россию на бессрочной основе

Россия ввела санкции против девяти граждан Канады, причастных к формированию и проведению антироссийского курса. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД. В заявлении при этом указывается, что Россия готова выстраивать взаимоуважительные отношения с Канадой, несмотря на культивируемые некоторыми ее политиками русофобские настроения.

В МИД России приняли решение закрыть въезд на бессрочной основе следующим лицам:

Дэвид Ламетти, министр юстиции и генеральный прокурор Канады;

Энн Келли, руководитель федеральной тюремной службы Канады;

Бренда Лаки, комиссар Королевской канадской конной полиции;

Марси Суркес, руководитель управления по внутренней политике аппарата премьер-министра Канады;

Доминик Леблан, министр по взаимодействию с регионами Канады;

Джоди Томас, заместитель министра национальной обороны Канады;

Майк Руло, заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;

Брайан Бреннан, заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;

Скотт Бишоп, контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

24 марта Канада ввела санкции против девяти российских официальных лиц в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального и заменой ему условного срока на реальный.

В список попали директор ФСБ Александр Бортников, директор ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор Росгвардии Виктор Золотов.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.

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