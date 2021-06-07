В Белом доме объяснили смысл встречи Байдена с Путиным

Вашингтон вновь говорит о защите своих национальных интересов

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон рассматривает встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным как защиту своих интересов.

"Мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", - отметил советник.

Он добавил, что Байден намерен донести до Путина свою позицию, а также "понять, что намеревается и планирует делать Россия".

"Не может быть какой-либо замены контактам между двумя лидерами", - заключил Салливан.

Встреча президентов России и США пройдет в Женеве 16 июня.

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