Собянин рассказал о работе летних смен в детских технопарках

Ученики "Наукограда" МФЮА создали проект универсального комплекса спасения людей во время стихийных бедствий

В детских технопарках Москвы работают летние смены. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в соцсети.

Мэр рассказал о группе учеников "Наукограда" МФЮА, которые создали проект универсального комплекса спасения людей во время стихийных бедствий. Школьники получили за свою разработку золотую медаль на Московском международном салоне изобретений "Архимед-2021".

Богдан Пермяков стал призером всероссийского конкурса "Высший пилотаж". Он создал проект системы жизнеобеспечения экипажа космической станции. Слушатели "Инжинириума МГТУ им. Баумана" придумали устройство для выведения птенцов. Михаил Сквородин, Владимир Пастухов и Георгий Губенков создали из композитных материалов прототип рефлектора зеркальных космических антенн. И теперь их разработка имеет все шансы на практическое применение.

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