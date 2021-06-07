В Болгарии раскрыта схема продажи человеческих органов на черном рынке

Донорами выступали граждане Украины и Молдавии

В Болгарии разрастается скандал с пересадкой органов. В его центре - бывшая государственная больница в Бургасской области. Там проводили незаконную трансплантацию. Донорами выступали граждане Украины и Молдавии. А клиентами - богатые пациенты из благополучных стран. Криминальная схема действовала по меньшей мере два года.

На этих кадрах та самая больница "Лозенец", где, предположительно, в обход болгарских законов пересаживали человеческие органы. На операционный стол попадали мигранты, готовые продать богатым спонсорам свою почку или часть печени. За два года черные трансплантологи провели здесь около полутора десятка операций - такие данные приводят в Минздраве страны.

"Все доноры - это молодые люди из Украины и Молдавии. В документах указано, что доноры - племянники, а получатели - их дяди, но из Израиля, Японии, Германии, Омана и других стран. Есть все основания полагать, что они не родственники. Все эти материалы представлены в Министерство внутренних дел для дальнейшей проверки", - заявил Стойко Кацаров, министр здравоохранения Болгарии.

Пересадка органов в Болгарии законна только между родственниками. Но иностранцы хорошо платили - от 50 тысяч долларов за операцию. При этом лишь половина денег в бывшей государственной клинике проводилась через кассу, а самому донору и вовсе доставалось от 5 тысяч долларов. В Минздраве Болгарии считают, что пациентов скрывали под вымышленными именами. Специально изготавливались фальшивые паспорта. Почки забирали у живых людей. Известно лишь об одном случае незаконного посмертного донорства. Орган в обход очереди получил гражданин Болгарии, но личность его пока предпочли не раскрывать.

"Этот человек занимал очень высокий пост в государственной администрации, возможно, самый высокий", - сообщил Кацаров.

Теперь в Минздраве опасаются, что разоблачение, в котором замешаны бывшая государственная больница и высокопоставленные чиновники, получит сильный международный резонанс. Кроме того, инцидент стал продолжением политического кризиса в Болгарии - в апреле в отставку ушёл премьер-министр Бойко Борисов. И теперь новое правительство вину за чёрных трансплантологов возлагает на предшественников. История снова обнажила проблему бедности граждан Молдавии и Украины, которые решаются продать свои органы за бесценок.

- Мне сказали, что заплатят деньги. Пять процентов печени возьмут. Только пять процентов.

Безвиз сделал эту процедуру ещё проще. За 100 евро украинцы оформляют разрешение на работу в Болгарии и проходят границу. Но из-за пандемии доход мигрантов всё ниже, и люди решаются на операцию. В интернете - множество объявлений. Во Львовской области молодой человек привёз после поездки на заработки 15 тысяч долларов, устроил пышную свадьбу, а через несколько недель умер. Только тогда родственники узнали, что на самом деле он продал свою почку.

"Это от низкого уровня жизни. Нужно повышать уровень жизни украинцев, чтобы у нас такого не было в принципе", - уверен Юрий Андреев, глава украинского общественной организации "За трансплантацию".

Однако пока доходы украинцев продолжают падать. Как результат, только по данным правительства, за два года на пять процентов уменьшилось число тех, кто поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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