В Таиланде начали массовую вакцинацию от COVID-19

Используются препараты Sinovac и AstraZeneca

Как написала в понедельник газета The Bangkok Post, в Таиланде началась общенациональная кампания по массовой вакцинации от коронавируса.

Открыты центры по вакцинации в больницах, торговых центрах, на стадионах и вокзалах. Прививки делают препаратами Sinovac и AstraZeneca.

До конца года власти планируют вакцинировать 50 миллионов человек, это около 70% населения страны. Правительство рассчитывает открыть для вакцинированных туристов Пхукет уже в июле.

Всего за время пандемии в Таиланде выявили около 180 тысяч случаев COVID-19.

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