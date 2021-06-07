ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин наградил ведущего "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка и знатока Андрея Козлова

21:17
  • понедельник
  • 07 июня 2021

Крюк ведет программу с 2001 года

Как следует из указа за подписью президента России Владимира Путина, ведущий передачи "Что? Где? Когда?" Борис Крюк и знаток клуба Андрей Козлов награждены государственными наградами.
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", - сказано в тексте.

В "Что? Где? Когда?" Крюк является ведущим, автором сценария, режиссером и продюсером. Передачей он занимается с 2001 года.

Козлов играет в клубе с 1989-го, является магистром и обладателем приза "Бриллиантовая сова".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Андрей Козлов
Андрей Козлов
Борис Крюк
Борис Крюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.