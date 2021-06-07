Путин наградил ведущего "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка и знатока Андрея Козлова

Крюк ведет программу с 2001 года

Как следует из указа за подписью президента России Владимира Путина, ведущий передачи "Что? Где? Когда?" Борис Крюк и знаток клуба Андрей Козлов награждены государственными наградами.

"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени", - сказано в тексте.

В "Что? Где? Когда?" Крюк является ведущим, автором сценария, режиссером и продюсером. Передачей он занимается с 2001 года.

Козлов играет в клубе с 1989-го, является магистром и обладателем приза "Бриллиантовая сова".

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