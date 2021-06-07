В Ростуризме сообщили о росте цен на отели страны

Подобная ситуация фиксируется на юге России
На юге России наблюдается рост цен на отели, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.
"Наблюдаемый рост цен является ежегодным, и связан с весенне-летним периодом, когда цены растут ближе к пику сезона в июне-августе, а затем - снова падают", - сказано в сообщении.
Вместе с тем отмечается, что в крупных городах в других регионах цены, наоборот, ниже 2019 года.
Также в ведомстве сообщили, что совместно с ФАС и Роспотребнадзором ведут регулярный мониторинг цен для предотвращения случаев недобросовестной конкуренции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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