В Ростуризме сообщили о росте цен на отели страны

Подобная ситуация фиксируется на юге России

На юге России наблюдается рост цен на отели, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

"Наблюдаемый рост цен является ежегодным, и связан с весенне-летним периодом, когда цены растут ближе к пику сезона в июне-августе, а затем - снова падают", - сказано в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что в крупных городах в других регионах цены, наоборот, ниже 2019 года.

Также в ведомстве сообщили, что совместно с ФАС и Роспотребнадзором ведут регулярный мониторинг цен для предотвращения случаев недобросовестной конкуренции.

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