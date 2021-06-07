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Россиян предупредили о рисках поездок в "закрытые" страны

22:10
  • понедельник
  • 07 июня 2021

По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы

Ростуризм и Росавиация предупредили российских граждан о необходимости учитывать риски туристических поездок в страны, с которыми Россия пока не возобновила авиасообщение. Об этом пишет РИА "Новости".
Расходы россиян на туризм выросли в десять раз

"В настоящее время с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы", - сказано в сообщении.

В ведомствах отметили, что понимают желание туристов отдохнуть, но следует понимать - есть опасность не получить ту услугу, за которую заплатил.

Ранее Росавиация рекомендовала пассажирам воздержаться от полетов за рубеж грузопассажирскими рейсами.

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