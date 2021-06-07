Опубликовано фото с крестин дочери Павла Табакова

Снимок показала мать актера Марина Зудина

Актер Павел Табаков крестил дочь, которая появилась от отношений с Софьей Синицыной. Девочка родилась еще десять месяцев назад, но известно об этом стало только в понедельник.

Прибавление в семье подтвердила Марина Зудина, мать Павла. В своем блоге в Instagram она показала снимок с крестин.

"Вчера были крестины дочери Павла. Ей десять месяцев. Зовут Миа, при крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все", - написала Зудина.

Матерью ребенка является 26-летняя актриса Софья Синицына. Слухи о романе пары появились еще в 2017 году. В 2018 году они также вместе сыграли в фильме "Как я стал".

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