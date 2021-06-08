В Эстонии пьяные солдаты НАТО устроили дебош

Военнослужащие были задержаны в городке Йыгева

Солдаты НАТО, оберегающие мирный сон жителей стран Балтии от российской агрессии, разнуздались! Временно разнуздались. Оступились. Британское издание Mirror сообщило нам, что британские солдаты, несущие тяжелую службу на территории Эстонии, устроили в поезде дебош. Напились и кричали. Вели себя неподобающим образом. То есть замарали облик солдата НАТО и изваляли в грязи воинское достоинство.

Вояк высадили возле местечка Йыгева и сдали в руки полицейских. Пообещали взыскание. Возможно, запретят пить, не закусывая. История слишком незатейливая и бросающая тень на моральный облик всего военного Альянса, который не пойми зачем устраивает попойки у российско-эстонской границы. Но! Умные люди тут же объяснили – не все так просто. Эксперт по России Брюс Джонс из военно-аналитического агентства Jane's прямо видит эту картину, как получают в Кремле агенты инструкцию. Кому и сколько наливать, на что подбивать хмельных защитников свободного мира и что кричать в поезде, идущем к российской границе.

Издание Mirror напоминает: еще в прошлом месяце британские солдаты в эстонском городке Тапа устроили драку в ресторане. Местным не понравилось, что солдаты ее величества настырно заигрывали с гражданкой Эстонии. Слово за слово, интернациональный мордобой. Задержали почему-то одного местного, отмечает "ТВ Центр".

Тогда британские эксперты промолчали, а зря. Женщина, с которой беседовали британцы, вполне могла была агентом Путина, и пыталась выведать тайны НАТО. А, может быть, у нее документы были выправлены на фамилию Петров или Боширов. А, может быть, британские солдаты просто вспомнили одну из последних реплик главного НАТОвца Йенса Столтенбега: "Россия – наш сосед, мы должны снизить напряженность".

А как снижают напряженность? Вот именно! Видимо, за это и поднимали в поезде пластиковые стаканы британские вояки – за добрососедство и отсутствие напряженности. Да и просто закусывать надо. Тогда и без агентов Путина все обойдется. А то в этом НАТО в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram