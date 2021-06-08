"Несбывшиеся надежды": почему Киев продолжает надеяться на Запад

Каковы перспективы Киева в отношениях с Западом? Остаются ли у Украины надежды на вступление в НАТО? И войдет ли украинский вопрос в повестку предстоящей встречи президентов России и США?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил сенатор Игорь Морозов.

"Заявления Зеленского говорят о том, что Киев уже все понял, но еще на что-то надеется. На то, что их позовут на саммит, на то, что их позовут на обсуждения. Поэтому эти впечатления у них, связанные с несбывшимися надеждами, показывают политику Украины в том виде, в котором ее видит весь мир", - заявил он.