Пекин свою причастность к утечке ковида из лаборатории в Ухане категорически отрицает

Генетический след коронавируса указывает на его искусственное происхождение. От этой идеи не могут отказаться американские ученые и продолжают искать доказательства.

Некоторые их выводы публикует газета The Wall Street Journal. В статье, в частности, говорится - у Ковид-19 иная последовательность геномов, чем у вируса естественного происхождения. Властям США это позволило в очередной раз обвинить Китай в начале пандемии.

КНР свою причастность к утечке ковида из лаборатории в Ухане категорически отрицает. Пекин считает, что американская администрация пытается политизировать вопрос, а нынешние нападки Вашингтона ничем не отличаются от кампании по дискредитации Ирака. В своё время на Западе утверждали, что у этой страны есть оружие массового поражения, но его так и не нашли, сообщает "ТВ Центр".

Во Всемирной организации здравоохранения между тем сообщили - для того, чтобы установить происхождение вируса, потребуются годы. И призвали ученых из Китая и других стран объединить усилия.

Также в ВОЗ отметили - число случаев заболевания ковидом в мире снижается шестую неделю подряд, смертность - пятую.

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