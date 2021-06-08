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На Эльбрусе спасатели вытащили из расщелины альпиниста

09:34
  • вторник
  • 08 июня 2021

Он получил различные травмы

Альпиниста, сорвавшегося в глубокую расщелину, спасли на Эльбрусе. О помощи на высоте 4 тысячи 900 метров попросила группа из двух человек, которая прибыла из Самары.  Они сбились с маршрута, а позже выяснилось, что один альпинист оказался в ледяной ловушке, передает "ТВ Центр".
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Несколько часов понадобилось горным спасателям для того, чтобы добраться к пострадавшему. При помощи особого снаряжения специалисты спустились в расщелину, вытащили мужчину, а затем на носилках эвакуировали на поляну Азау, где и передали прибывшим медикам. Он получил множественные ушибы, но жизни покорителя вершин сейчас ничто не угрожает.

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