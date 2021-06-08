ТУ-95МС провели учения в сложных метеоусловиях

Пилоты ориентировались по приборам

В Амурской области экипажи стратегических ракетоносцев ТУ-95МС впервые этим летом провели полеты в сложных метеоусловиях. Уникальные кадры с авиабазы "Украинка" представило Минобороны.

Съемки велись из кабин самолетов. На них хорошо видно, что на земле и в воздухе идет сильный дождь. В ходе выполнения заданий пилотам приходилось ориентироваться только по бортовым приборам. Сложность добавили взлет и посадка на укороченную полосу в условиях плохой видимости. Навыки отрабатывал не только молодой лётный состав ракетоносцев, но и опытные экипажи, сообшает "ТВ Центр".

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