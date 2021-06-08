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В ФАС заинтересовались ценами на мясо в торговых сетях

08:28
  • вторник
  • 08 июня 2021

В службе отреагировали на рост стоимости мяса

В Федеральной антимонопольной службе проверили торговые сети из-за повышения стоимости на говядину и свинину. В службе не обнаружили никаких нарушений.

Отмечается, что в России в период с 25 по 31 мая был замечен рост цен на мясо.

"Федеральная антимонопольная служба провела анализ ценообразования и причин роста цен на говядину и свинину в крупнейших торговых сетях. Нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверок не выявлено", - заявили в ФАС.

Также в службе добавили, что зачастую рост стоимости плодовоовощной продукции носит сезонный характер и объясняется тем, что в торговые сети начинает поступать свежий урожай, передает РИА Новости.

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