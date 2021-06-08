Киев переврал содержание разговора Зеленского с Байденом

Пришлось срочно вносить правки

Президент США не высказывался в поддержку вступления Украины в НАТО. Киев неверно истолковал слова Джо Байдена, сказанные в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявили в Белом доме.

В американском Совете национальной безопасности не стали отвечать на заданный журналистами вопрос: поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году. Но подчеркнули, что Вашингтон и Киев изначально опубликовали противоречивые заявления по итогам телефонного разговора президентов США и Украины, передает портал Axios.

Украинские власти после беседы Байдена с Зеленским 7 июня поспешили заявить: американский президент, якобы, подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО. Однако к вечеру в сообщения пришлось вносить правки. Выяснилось, что это Зеленский "отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе".

В НАТО, в ответ на многочисленные заявления Киева о необходимости скорейшего вступления Украины в альянс, отмалчиваются либо ограничиваются обтекаемыми формулировками. На саммите НАТО, который пройдет 14 июня в Брюсселе, предполагалось обсудить украинский вопрос – однако представителей Киева на него не пригласили.

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