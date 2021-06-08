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В Москве пройдут дожди с градом

08:29
  • вторник
  • 08 июня 2021

Температура воздуха днем не опустится ниже +20 градусов

В Москве во вторник, 8 июня, ожидаются ливневые дожди и грозы, а местами в столице даже пройдет град, заявил синоптик Михаил Леус.

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"Сегодня синаптическая ситуация в атмосфере над столицей изменится несущественно и по-прежнему будет формироваться северной периферией циклона. Облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град", - рассказал специалист.

Он отметил, что в Москве воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, а в Подмосковье – до 20-25 градусов.

Ветер будет северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы. Атмосферное давление ниже нормы – 745 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

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