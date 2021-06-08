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Солист группы "Иванушки International" впервые стал дедушкой

08:53
  • вторник
  • 08 июня 2021

Семья несколько дней скрывала счастливое событие

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев впервые стал дедушкой. Девочка родилась 4 июня в семье сына музыканта Кирилла Андреева-младшего. Радостным событием поделилась супруга певца Лолита Андреева.

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"Да, внучка родилась. Спасибо большое за поздравления. Все в порядке, но мы пока не делимся подробностями и фото", - сказала жена Андреева-старшего.

Отмечается, что малышка родилась в одном из московских роддомов. Мама и и дочь чувствуют себя хорошо и уже находятся дома, передает StarHit.

Кирилл Андреев-младший и его девушка Аделина стали мужем и женой в прошлом году, а вскоре стало известно, что молодые супруги скоро станут родителями.

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