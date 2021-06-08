Профсоюзы попросили Путина решить вопрос с индексацией пенсий

Это касается многих тысяч пенсионеров

Владимира Путина попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Письмо президенту России направил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. В письме отмечается, что федерация озабочена тем, что выполнение поручения президента затягивается.

"Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров... ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию", - отмечается в послании, опубликованном на сайте федерации.

В профсоюзах уверены, что справедливое решение сложного вопроса будет найдено. В федерации подчеркивают, что необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам и восстановить индексацию. Предложения о возврате индексации не раз звучали в Госдуме и Совете Федерации. Ранее правительство заявило, что по поручению Владимира Путина проработало вопрос и подготовило соответствующие предложения.

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