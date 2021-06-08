ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Профсоюзы попросили Путина решить вопрос с индексацией пенсий

09:05
  • вторник
  • 08 июня 2021

Это касается многих тысяч пенсионеров

Владимира Путина попросили вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Письмо президенту России направил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. В письме отмечается, что федерация озабочена тем, что выполнение поручения президента затягивается.
Федерация независимых профсоюзов поддержала инициативу Евгения Попова по помощи многодетным семьям

"Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров... ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию", - отмечается в послании, опубликованном на сайте федерации.

В профсоюзах уверены, что справедливое решение сложного вопроса будет найдено. В федерации подчеркивают, что необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам и восстановить индексацию. Предложения о возврате индексации не раз звучали в Госдуме и Совете Федерации. Ранее правительство заявило, что по поручению Владимира Путина проработало вопрос и подготовило соответствующие предложения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.