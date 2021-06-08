Солист Little Big раскрыл истинную причину расставания с женой

О разводе стало известно в прошлом году

Солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал, что на самом деле разрушило его брак с Ириной Смелой. Артисты были в браке четыре года, у них есть общий сын Добрыня.

Прусикин признался, что фактически они с бывшей супругой не живут вместе с 2019 года. По словам музыканта, в браке они угнетали друг друга и чувствовали себя несчастными, а потому в какой-то момент решили сесть и поговорить друг с другом о дальнейшем развитии отношений.

"Ей хотелось мужского тепла. Чтобы за ней ухаживали. А я не мог этого ей дать, потому что я был далеко, на турах, на съемках. За это у нее была обида на меня. И холод ко мне. Мы жили несчастно", - заявил солист Little Big.

Музыкант добавил, что бывшая жена остается для него не только матерью их общего ребенка, но и близким человеком, которого он до сих пор любит.

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